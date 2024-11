In tre derubano turista sul tram . Presi dalla polizia

Erano a caccia di turisti da derubare e stavano appostati vicino alle fermate del tram in via Torino e in via Cantù, a due passi dal Duomo. I tre, però, non sono sfuggiti ai poliziotti della Sesta sezione della Squadra Mobile che stavano monitorando la zona proprio per prevenire reati predatori. A insospettire gli agenti, il fatto che i tre indossassero auricolari, parlandosi a distanza, sabato nel primo pomeriggio, quando il centro città è affollato di turisti e milanesi a spasso nel weekend. L’appostamento è durato diversi minuti durante i quali la polizia non ha perso di vista i “sospettati“. I sospetti sono aumentati, osservando che alla partenza di un tram quegli uomini fossero rimasti in strada, dopo essere saliti e scesi. All’arrivo di un secondo tram sono saliti in due. Seguiti dai poliziotti. Una volta a bordo, i due hanno puntato una vittima, un uomo inglese di 76 anni, e coprendosi con degli zaini sono riusciti ad aprire la cerniera del suo borsello, che portava a tracolla, e a rubargli il portafoglio. Poi sono scesi velocemente, prima che il tram riprendesse la sua corsa. Ma gli agenti della Squadra Mobile li hanno bloccati e arrestati per furto aggravato in concorso: sono due peruviani di 29 e 30 anni. Il loro complice, che era rimasto a distanza, invece è riuscito a scappare.

M.V.