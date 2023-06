In scena al tramonto spettacoli itineranti di teatro e natura

Uno spettacolo itinerante di ampia durata, un viaggio lento attraverso il parco al tramonto, accompagnato da narrazione, musica e danza. Il Festival della biodiversità del Parco Nord quest’anno raddoppia con un pre-evento da venerdì a domenica, quando andrà in scena "Il terzo passo, foreste pluviali. Foreste future dentro la città". L’appuntamento è sempre alle 20 con ritrovo alla cascina di via Clerici e ingresso a 5 euro, come contributo per la campagna di ampliamento del polmone verde metropolitano. Lo spettacolo itinerante di teatro e natura è stato ideato per il Festival della biodiversità e il tema della foresta amazzonica e prevede una modalità immersiva nelle luci del crepuscolo. Un lavoro corale che ha visto Lorenza Zambon (nella foto) di Casa degli alfieri- Teatro e natura, Sista Bramini, Camilla dell’Agnola, Valentina Turrini e Francesca Laini di O’Thiasos Teatronatura, Giorgio Rossi (co-fondatore di Sosta Palmizi una delle più importanti formazioni di danza contemporanea italiane), Olimpia Fortuni e Lorenzo Lombardo di Associazione Sosta Palmizi. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Carlo Actis Dato e Marco Remondini, noti polistrumentisti e compositori: le loro creazioni si intrecceranno con i canti e il suono degli antichi strumenti di O’Thiasos A ogni replica, un ospite introdurrà nel cammino il punto di vista della scienza: venerdì ci sarà Caterina La Porta, docente di patologia generale e co-fondatrice del Centro di complessità e biosistemi dell’Università degli Studi di Milano, sabato Telmo Pievani, filosofo della biologia, evoluzionista, saggista e scrittore, autore televisivo e teatrale, mentre domenica chiuderà Alice Benessia fisica, filosofa della scienza e artista. "Sarà un lungo e variegato festival, anticipato da questo evento – spiega Lorenza Zambon –. Se immaginiamo il parco come un essere complesso in continua evoluzione, il festival è il momento in cui produce musica, teatro, poesia". Laura Lana