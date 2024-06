In quinta il 3,3% è stato fermato all’ultimo miglio

Con la riunione plenaria oggi si darà il via ufficialmente alla maturità 2024. Su circa 70mila studenti lombardi arrivati all’ultimo anno, il 3,3% non è stato ammesso agli esami (percentuale in linea con lo scorso anno quando ad essere ’stoppato’ era stato il 3,6% dei candidati lombardi). Le percentuali più alte di non ammessi alla maturità si registrano in Sardegna: qui il 7,4% dovrà ripartire dalla quinta, mentre i risultati migliori si notano in Molise, dove gli ammessi sono oltre il 98%. In attesa del primo scritto e mentre impazza il toto-temi, arriva il messaggio ai maturandi del direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Luciana Volta (nella foto). " Questo momento segna la fine di un viaggio vero e proprio, intenso e significativo, durante il quale avete affrontato sfide, superato ostacoli e celebrato successi. La maturità è un traguardo importante, ma soprattutto è un punto di partenza verso nuove avventure e possibilità infinite, perché ogni passo che avete compiuto ha contribuito a plasmare non solo la vostra conoscenza, ma anche il vostro carattere". "Ora, si apre davanti a voi un mondo vasto e complesso, pieno di opportunità ma anche di incertezze. - prosegue la missiva –. Le competenze e i valori che avete acquisito vi accompagneranno nelle vostre future imprese, sia che decidiate di continuare gli studi, di entrare nel mondo del lavoro o di intraprendere altre strade. Il vero successo non risiede solo negli obiettivi raggiunti, ma anche nella passione e nella dedizione con cui affronterete ogni prova". Di qui l’incoraggiamento: "Non abbiate paura di sognare, di esplorare nuovi orizzonti e di seguire le vostre inclinazioni: il mondo ha bisogno delle vostre idee, della vostra energia e del vostro impegno. Siate sempre coraggiosi, curiosi e determinati". Si.Ba.