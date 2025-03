In prima linea per gli altri: addio Bertoletti

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come "una persona di rara generosità, attenzione per il prossimo, un uomo buono". La scomparsa di Davide Bertoletti (nella foto), nella notte tra giovedì e venerdì, è stata un duro colpo per i tanti che hanno condiviso con lui il suo impegno a favore dei fragili. Era il presidente dell’associazione "Monelli Ribelli", un gruppo da anni attivissimo per le persone con disabilità, in particolare bambini e giovani, con autismo e per dare sostegno ai familiari. Amorevole con tutti, sensibile, sempre a disposizione: Bertoletti è stata una colonna dell’associazione che, solo un anno fa ha perso un altro importante componente, anche lui all’improvviso, il giovane volontario Alessio Menegoli. Ora i "Monelli" piangono i loro presidente Davide e con loro centinaia di persone che lo hanno incontrato, conosciuto per i suoi modi "gentili, un uomo di grande forza morale, una persona divertente, ironica, sempre con un sorriso e un abbraccio per tutti", ricordano gli amici. Purtroppo un aggravamento delle patologie che appesantivano lo stato di salute di Davide non gli ha lasciato scampo e nonostante i tentativi del personale sanitario dove era ricoverato, il cinquantenne non ce l’ha fatta. La notizia ha fatto il giro dei social, dove centinaia di persone hanno voluto lasciare un ricordo ed esprimere profondo cordoglio alla famiglia del "Monello", come si faceva chiamare a sottolineare l’appartenenza all’associazione per la quale si spendeva con impegno quotidiano. "Un’anima buona - ancora gli amici-, ci lascia un enorme dolore ma anche il ricordo della sua vita spesa per gli altri. Abbiamo tanti bei momenti trascorsi insieme da portare con noi, è stato un papà meraviglioso per la sua bambina speciale che chiamava sempre la sua principessa".

Francesca Grillo