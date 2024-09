In prima linea contro il diabete. Un’équipe di specialisti in campo

Il centro diabetologico dell’Asst Melegnano Martesana tra le strutture più avanzate della Lombardia, è oggi un punto di riferimento fondamentale nella lotta contro un "killer silenzioso": il diabete. Sotto la direzione di Renata Ghelardi si distingue per l’efficacia nella gestione di una pandemia sanitaria spesso trascurata, quella del diabete e delle patologie connesse. Fondato nei primi anni ‘90 grazie all’intuizione di medici che avevano già compreso i rischi del diabete di tipo 2, una malattia che si mantiene spesso latente per molti anni, il Centro diabetologico di via Cavour a San Giuliano Milanese continua a rappresentare un punto di riferimento nella cura e nella prevenzione.

Attualmente, i servizi sono in parte e temporaneamente ospitati negli spazi di via Fermi a San Donato Milanese, in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento della sede originaria, dove rimangono comunque operative diverse attività. Questa realtà medica non si limita alla cura, ma si impegna nella prevenzione del diabete sul territorio e nell’educazione sanitaria dei pazienti presi in carico. L’obiettivo è fornire un programma personalizzato che possa incidere positivamente sull’evoluzione della patologia. Il percorso del paziente inizia con una valutazione preliminare approfondita della storia clinica e dei sintomi. Il personale infermieristico specializzato accoglie i pazienti e li indirizza verso le visite specialistiche più adeguate, con un’attenzione particolare alla prevenzione delle complicanze più frequenti quali occhi, piedi, sistema cardiovascolare e renale.

La definizione di un iter di cura e prevenzione mirato è essenziale e comprende non solo esami diagnostici e terapia in senso tradizionale, ma anche una stretta collaborazione tra paziente, medico curante e professionisti. Il centro si avvale di un’équipe multidisciplinare composta da 5 medici, un dietista, un podologo, 5 infermieri, due operatori socio-sanitari e un Cup dedicato. Da quest’anno, in collaborazione col dipartimento di chirurgia dell’Asst, è in fase di definizione un percorso diagnostico e terapeutico dedicato al "piede diabetico", grave complicanza della patologia.

Il centro è aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre il venerdì dalle 8 alle 13. L’accesso avviene dietro prescrizione del medico di base.