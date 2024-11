"Disarmiamo il patriarcato": si è aperto con questo striscione il corteo di “Non una di meno” per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Sono scese in piazza migliaia di donne di ogni età e non solo, si sono uniti alla manifestazione tanti studenti delle scuole milanesi e dell’hinterland: "Siamo il grido di tutte quelle donne che più non hanno voce"