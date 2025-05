In moto a tutta velocità. Senza patente e casco

Minorenne, senza patente, ruba le chiavi dello scooter al padre per raggiungere un amico a Pogliano. Qui, entrambi senza casco, sfrecciano ad alta velocità per le vie del paese. Sono stati alcuni residenti a segnalarli alla centrale operativa del comando unico di polizia locale Nerviano-Pogliano. La pattuglia è intervenuta immediatamente, li ha intercettati in via Europa e gli ha imposto l’alt. Uno dei due giovani si è fermato, l’altro ha tentato la fuga, ma non è andato molto lontano è stato bloccato da una seconda pattuglia dopo qualche centinaia di metri. Gli agenti hanno sanzionato entrambi i ragazzini per guida senza casco e sottoposto il ciclomotore a un fermo di 60 giorni. Il minorenne senza patente ha ricevuto anche una multa da 5.000 euro e lo scooter è stato bloccato per 5 mesi complessivi.

Ro.Ramp.