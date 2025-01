In moto, a cavallo e sulla scopa. La Befana si è fatta in tre

Un’Epifania davvero speciale per i bambini del sud Milano. A Rozzano ad Area 51 una lunga coda di ragazzini del quartiere Aler ha ricevuto la calza dalla Befana con due aiutanti d’eccezione: l’ex pugile "King Toretto" Daniele Scardina e le Donatella. Sempre a Rozzano è arrivata anche in piazza Foglie la Befana Lucia e le sue aiutanti Cinzia, Paola e Giorgia, che hanno reso la giornata indimenticabile assieme all’associazione “Nocinquinonoparty”.

All’ospedale Predabissi di Vizzolo, a ricevere i doni dalla vecchina sono stati i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. Tutto questo grazie ai volontari della Croce bianca di San Giuliano con Lina Aguggini nei panni della Befana, che hanno portato le calze con i doni ai 13 bambini. A San Donato le befane in moto hanno regalato un sorriso ai bimbi ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’Irccs Policlinico San Donato.

Una iniziativa sostenuta da Gsd Foundation Ets e organizzata da Motoclub Vrr, un gruppo di motociclisti che hanno deciso di dedicare la loro passione per le moto alla causa dei più piccoli. A Melegnano sono arrivati i Re Magi a cavallo per la gioia dei bimbi nella Giornata missionaria dell’infanzia. I Re Magi hanno raggiunto il sagrato della basilica in piazza Risorgimento, acclamati dai più piccoli. Alla presenza anche di San Giuseppe con la Madonna e il Bambin Gesù, ha quindi preso il via la funzione religiosa.