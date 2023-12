In monopattino contro un’auto. Gravissimo un ragazzo di 25 anni

Gravissimo incidente stradale ieri pomeriggio a Sesto San Giovanni: un giovane di 25 anni alla guida di un monopattino elettrico si è scontrato con un’autovettura a un incrocio tra viale Gramsci e via Campari. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica inviate dal 118 di Milano e la polizia locale di Sesto San Giovanni. Ai soccorritori sono apparse da subito molto gravi le condizioni del 25enne alla guida del monopattino, tanto che è stato necessario prestargli le prime cure in loco prima di trasportarlo in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche ed è stato ricoverato in rianimazione.

Ancora incerte le cause dell’incidente, avvenuto in pieno giorno, quando la visibilità era ottimale. Verosimilmente il monopattino e l’auto si sono scontrati per una mancata precedenza: a quanto si è appreso fra le ipotesi non viene esclusa quella che il conducente del monopattino non si sia accorto dell’arrivo dell’auto. Si tratta solo di ipotesi. Al vaglio anche la velocità dei mezzi coinvolti nell’incidente, probabilmente sostenuta. Anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto, un uomo di 58 anni, è stato soccorso sul posto ma non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, il traffico nella zona è stato deviato su percorsi alternativi.

Sempre a Sesto, quando mancavano pochi minuti all’una, una donna di 51 anni è stata investita mentre attraversava la strada in via Giuseppe Rovani, a poca distanza dal luogo dell’altro incidente stradale. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza e un automedica ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice giallo. Altro incidente con il monopattino, ieri pomeriggio, lungo via Provinciale. Un giovane di 28 anni è stato urtato da un’auto mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. Un impatto violento, che ha scaraventato l’uomo sull’asfalto facendogli perdere i sensi. Il giovane non è in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura. Anche in questo caso la dinamica e le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze di polizia.