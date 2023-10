In marcia contro il cancro al seno a Pioltello: Raccolta fondi per la ricerca con la Pittarosso Pink Parade

Trasferta a Milano per le volontarie di App, "Ascoltami, aiutami, proteggimi" che domenica parteciperanno alla Pittarosso Pink Parade, la marcia contro il tumore al seno che raccoglie soldi per la Fondazione Veronesi. A guidarle, Concetta Risi, Pink Ambassador 2020 dell’organizzazione, testimone infaticabile della causa. Le attiviste hanno già riempito un pullman, ma c’è ancora spazio per iscriversi. L’onda rosa in città è una presenza importante, cardine del sistema di solidarietà così ricco a Pioltello. L’impegno del gruppo è diventato anche progetto di prevenzione sul territorio, a questo servirà il camper in corsa per assicurarsi i fondi di "Decidilo, tu", il bilancio partecipato del Comune che mette 300mila euro a disposizione di iniziative nate fra la gente, le votazioni si terranno a metà mese. La lotta contro la malattia che "ha rialzato la testa dopo il Covid e con età d’esordio sempre più bassa", passa da appuntamenti di sensibilizzazione come quella dell’8 ottobre. I numeri spiegano l’impegno, la Lombardia è la prima regione per incidenza della malattia: 7.400 nuovi casi l’anno e più di 1.500 decessi nonostante la percentuale di guarigione arrivi all’80%, questo cancro è la prima causa di morte della popolazione femminile fra i 35 e i 44 anni. "Serve ricerca", dicono ad App, da qui l’impegno senza sosta per informare e spronare, in attesa che nasca, - ci sperano davvero - l’ambulatorio mobile. Uno strumento che garantirà visite e controlli sotto casa, nel frattempo le testimonial parteciperanno all’appuntamento milanese che ha già raccolto 6 milioni di euro per la ricerca e che è passato dai 3.500 iscritti del 2014 ai 15mila dell’anno scorso e adesso si punta a un nuovo record. Nel 2022, la camminata ha rastrellato 834mila euro. Ogni anno, il gruppo pioltellese ne organizza anche una propria, a fine maggio, l’ultima edizione di Corro Rosa è stata un successo: il ricavato è andato sempre alla Fondazione Veronesi, risorse per finanziare borse di studio di chi dedica la propria vita a sconfiggere la piaga. Per informazioni sulla marcia 351.5444371. Bar.Cal.