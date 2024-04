In manette per spaccio e resistenza all’arresto

Servizio e blitz a ridosso della provinciale 103 “Cassanese moderna“, da settimane monitorata come “piazza di spaccio“ mordi e fuggi. I carabinieri intercettano, inseguono e arrestano spacciatore marocchino 28enne senza fissa dimora, forse, ma il condizionale è d’obbligo e le verifiche ancora in corso, domiciliato in zona: addosso aveva 29 grammi di cocaina, 300 di hashish, bilancino di precisione e soldi contanti. Arresto a dir poco movimentato. Al momento del fermo l’uomo ha opposto una strenua resistenza. Su di lui pendeva, come è stato poi verificato, un precedente ordine di carcerazione (quasi quattro anni) per spaccio di stupefacenti e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato portato a San Vittore. M.A.