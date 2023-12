In manette due topi d’auto

Rubavano ripetutamente nelle automobili in sosta tutto quello che trovavano: dispositivi tecnologici, contanti, accessori, attrezzi da lavoro. La polizia locale, la mattina di Natale, ha arrestato due ladri dopo l’ennesimo colpo messo a segno. A incastrare i due malviventi, entrambi extracomunitari e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino. Dalle analisi delle immagini, è stato infatti possibile individuare i due soggetti, che erano stati segnalati dalle vittime. All’arrivo dei ghisa, la coppia di banditi aveva con sé anche 100 grammi di cocaina, 7.500 euro in contanti, ritenuti provento delle attività illecite, e anche una pistola, oltre alla refurtiva di ingente valore, che è stata restituita ai legittimi proprietari. Nell’ultimo pattugliamento serale, gli agenti del comando sestese hanno controllato complessivamente 39 persone, ispezionato gli esercizi commerciali h24, effettuato 4 daspo e 23 avvisi di accertamento. La.La.