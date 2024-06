In corsa il sindaco di Segrate: "Se vengo eletto a Bruxelles rinuncio alla fascia tricolore"

Con lo slogan "forte perché libero", tra i politici del Milanese che sono candidati alle europee c’è anche il sindaco di Segrate Paolo Micheli (nella foto), in corsa con "Stati Uniti d’Europa". Il primo cittadino - 49 anni, un passato nel mondo degli scout e del volontariato, alla guida del Municipio dal 2015 - si dice pronto a rinunciare alla fascia tricolore, qualora dovesse sbarcare a Bruxelles. In quel caso le redini del Comune verrebbero assunte dal vicesindaco Francesco Di Chio, fino alle prossime amministrative. Un sindaco in Europa?

"Perché no? L’esperienza maturata sul territorio, a contatto coi cittadini, può rappresentare un valore aggiunto. Il Covid e la crisi economica che ne è scaturita, pur nella loro drammaticità, sono stati contesti importanti per sedimentare esperienza e rafforzare il contatto con la popolazione. Semmai c’è da chiedersi come possa candidarsi chi non ha mai avuto il benché minimo incarico politico-amministrativo. La mia discesa in campo è civica e indipendente, senza approcci ideologici".

"Vedo con favore - prosegue - l’ipotesi di una Federazione europea, sul modello degli Stati Uniti d’America, con la messa in comune, ad esempio, delle forze dell’ordine". In questo modo il Vecchio Continente "potrebbe essere più competitivo, anche in termini demografici".

In caso di elezione al Parlamento europeo, "vorrei rilanciare il tema della transizione energetica come condizione essenziale per affrontare il “climate change”. Si tratta di argomenti che sento particolarmente vicini e sui quali, me lo si conceda, Segrate rappresenta oggi un esempio virtuoso, dentro e fuori il territorio. Si pensi soltanto al progetto “Chilometro Verde della Cassanese”, un corposo programma di depavimentazione stradale a favore di alberature, ossigenazione e qualità di vita. Nei territori limitrofi all’area interessata dal progetto le emissioni di Co2 si ridurranno del 70%".

Incontri ai mercati, tra la gente: così Micheli ha promosso la sua candidatura. "Le persone sono la vera forza delle campagne elettorali. Un grazie sincero e convinto a chi ha contribuito alla mia, attaccando manifesti, distribuendo volantini, o anche solo attraverso il passaparola".