In commissariato col passaporto falso. Scatta l’arresto

A insospettire gli agenti sono stati alcuni dettagli di quel passaporto, che per forma e dimensione era identico a quelli attualmente in vigore in Egitto: la discrepanza tra il numero stampato sulle pagine interne e quello riportato nella pagina dei dati identificativi; e il codice nella parte inferiore stampato in maniera grossolana e con lettere e numeri tagliati. A quel punto, i poliziotti del commissariato Greco Turro, guidati dal dirigente Carmine Mele, hanno deciso di approfondire i controlli sul ventunenne S.A., che giovedì mattina si era recato negli uffici di via Perotti per rinnovare il permesso di soggiorno. Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: il passaporto era falso. Da qui è scattato l’arresto, d’intesa col pm di turno Maura Ripamonti, e il processo per direttissima con l’accusa di possesso di un documento contraffatto valido per l’espatrio.

N.P.