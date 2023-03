In casa il kit per coltivare funghi allucinogeni, arrestato per spaccio

In casa aveva il kit per la coltivazione dei funghi allucinogeni e altre sostanze psichedeliche come Lsd e Dmt. Ad attirare l’attenzione degli investigatori è stato però il forte odore di marijuana che proveniva da quell’abitazione, segnalata in un’indagine antispaccio come possibile covo di un pusher. Così gli agenti della squadra investigativa del commissariato Monforte Vittoria, coordinati dal dirigente Manfredi Fava, sono entrati nell’appartamento di viale Monte Nero, trovando un vero e proprio bazar della droga.

L’inquilino, il ventiquattrenne P.I., originario di Empoli, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il blitz è andato in scena nel primo pomeriggio di giovedì, a valle di una serie di approfondimenti che hanno fatto sospettare ai poliziotti che nel bilocale al primo piano ci fosse uno spacciatore. In un mobile della camera da letto, gli agenti, indirizzati nel controllo dal fiuto delle unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, hanno scovato 24 francobolli di Lsd, 12,5 grammi di marijuana, 7 di hashish, 1,5 di Dmt (sostanza psicoattiva che genera intense allucinazioni visive e uditive), una confezione per la coltivazione di funghi allucinogeni e un bilancino di precisione. D’intesa con il pm di turno Giovanna Cavalleri, i poliziotti hanno ammanettato P.I. e l’hanno portato nelle camere di sicurezza di via Fatebenefratelli, in vista dell’udienza per direttissima in programma ieri mattina in Tribunale.

N.P.