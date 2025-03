In calo furti e aggressioni ai ferrovieri

Calano le aggressioni ai danni del personale ferroviario sui treni Fs in Lombardia, passando nel 2024 da 26 a 16. Un trend che si conferma anche nel primo mese del 2025, con un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2024. Calano anche i furti ai danni dei viaggiatori, diminuiti del 24% in regione e del 40% nella sola Stazione Centrale. A dirlo sono gli ultimi report di Fs Security, la società dedicata a garantire la protezione in tutte le aree ferroviarie. Tra le misure adottate che hanno contribuito a questo miglioramento vi sono, secondo il dossier, l’aumento delle attività di sorveglianza nelle principali stazioni e aree ferroviarie, la presenza rafforzata di squadre; senza dimenticare i corsi di formazione continua per il personale Fs e le campagne di sensibilizzazione rivolte ai viaggiatori per promuovere comportamenti responsabili e il rispetto del personale ferroviario.