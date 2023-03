Un sorpasso notturno al pullman di Atm e forse il contratto con il bus o con lo spartitraffico. I carabinieri di Pioltello sono ancora al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ieri notte sulla Padana a Cassina è costato il ricovero a un motociclista 35enne di origini peruviane, che abita a Vaprio. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe fatto tutto da sé. L’ambulanza del 118 l’ha trasportato al Niguarda in codice rosso. Per lui un trauma importante ma il ferito non è in pericolo di vita. Bar.Cal.