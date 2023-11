In bici alla scoperta delle foreste urbane

Si parte alle 9,30 da Paderno (largo Gino Strada), Cusano (via Ippocastani) e Cinisello (via Giolitti) per pedalare nel parco GruBria e arrivare alle 11 a Lissone. L’iniziativa è organizzata da tutti i circoli locali di Legambiente per far scoprire le foreste urbane. Alla biciclettata si uniranno i cusanesi di Ciclofficina Contromano che daranno assistenza in caso di necessità.