In auto 28 dosi di cocaina. Arrestato pusher

A Cologno Monzese, i carabinieri della Tenenza cittadina hanno arrestato un 18enne, albanese e incensurato, che ora dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. In particolare, i militari hanno prima documentato la cessione di due dosi di cocaina a favore di un acquirente italiano, che è stato segnalato in Prefettura come assuntore. Successivamente hanno perquisito lo spacciatore e la sua auto, trovandogli la somma di 50 euro e ulteriori 28 dosi della stessa sostanza, per 9,5 grammi complessivi. Le dosi erano confezionate con colori diversi in base al peso e custodite in un contenitore a forma cilindrica, con applicata una calamita, che era agganciato sotto la scocca del veicolo del pusher così da rendere difficile il rinvenimento durante gli eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine. La.La.