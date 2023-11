In auto 15 chili di droga: arrestato

Trasportava quasi 15 chilogrammi di marijuana sui sedili posteriori della sua auto. Una pattuglia della polizia di Stato, sottosezione polizia stradale di Arcore, durante un normale servizio di vigilanza stradale ha intimato l’alt a una Fiat Panda all’altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni della Tangenziale Nord, in prossimità dell’intersezione con viale Italia. Il conducente, un italiano di 33 anni residente a Paderno Dugnano, con precedenti penali e che si trovava solo a bordo, per non destare sospetti ha subito consegnato i documenti. I poliziotti non si sono però accontentati, e controllando anche esternamente il veicolo, hanno notato la presenza di una voluminosa borsa di color nero , sul divanetto posteriore della vettura. La situazione ha incuriosito gli agenti anche perché dall’abitacolo proveniva un forte odore di marijuana.

Accortosi di aver destato interesse negli agenti, l’automobilista ha ripreso velocemente la marcia approfittando del fatto che i poliziotti erano impegnati a controllare i suoi documenti. Ne è scaturito un inseguimento, anche se di poche centinaia di metri. Infatti, bloccata immediatamente l’auto, i sospetti degli agenti si sono rivelati fondati. Aperto il borsone, di grandi dimensioni, tanto da occupare tutto il divanetto della Fiat Panda anche in altezza, sono stati rinvenuti 15 pacchetti di plastica contenenti marijuanaido, è risultata essere marijuana.

Dopo la perquisizione domiciliare, nella quale non è stata rinvenuta altra sostanza, l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spacci., Gli sono stati sequestrati l’auto e il telefono cellulare.