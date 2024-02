In ansia per Rita, sparita nel nulla

Sono ore di apprensione a Baranzate per la scomparsa di Rita Trevisan (nella foto) - Zara il cognome da sposata -, un’anziana di 86 anni della quale non si hanno più notizie da domenica pomeriggio. La donna si sarebbe allontanata da casa senza fare più rientro né dare sue notizie ai familiari. È stato il figlio, lunedì scorso, a dare l’allarme e a presentare la denuncia ai carabinieri che fatto scattare le ricerche. Si è recato a casa della mamma per il pranzo, ma quando è arrivato Rita non rispondeva al citofono e il telefono cellullare risultava spento. La telecamera della sua abitazione l’ha inquadrata per l’ultima volta alle 15.30 di domenica 4 febbraio. Poi sarebbe stata vista da alcuni residenti, intorno alle 16.30, nella frazione di Ospiate di Bollate. Da quell’avvistamento, il vuoto: il cellulare è rimasto spento e della signora Rita non si hanno più notizie.

L’anziana si è allontanata portando con sè un portadocumenti a tracolla. Oltre alla denuncia pubblicati appelli sui social. Nelle ricerche sono impegnati carabinieri della Tenenza di Bollate, dei comandi vicini e delle Radiomobili di Rho e Milano, le polizie locali di Baranzate e dei Comuni limitrofi e l’Associazione nazionale carabinieri che ha messo in campo numerosi volontari. Ieri è stato allestito anche in campo base in un’area sull’ex Varesina. L’86enne vive da sola, è indipendente, non soffre di particolari malattie salvo gli acciacchi dovuti all’età. Rita non si era mai allontanata da casa, "faceva sempre gli stessi giri - raccontano i familiari - l’abbiamo sentita sabato pomeriggio al telefono, stava bene". Ro.Ramp.