In 7 mesi 74 morti sul lavoro in Lombardia

Il tema è importante e drammaticamente attuale. Il problema degli infortuni sul lavoro è spesso causato dalla mancata conoscenza della normativa, dell’uso dei dispositivi, delle indicazioni su come agire in base all’emergenza. Insomma, manca la formazione. Ne sono sicuri gli ospiti che hanno partecipato a Buccinasco all’incontro “Sicurezza sui posti di lavoro“, organizzato dall’amministrazione (dall’assessora alle Politiche del lavoro Anna Arcari e dal consigliere Maurizio Carbonera) con ospiti Sandra Marzini, dirigente medico Ats Milano e responsabile della Struttura semplice prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Psal) rhodense, Adriana Chisari, tecnico della prevenzione Psal Ats Milano, Gianluca Sivieri, comandante della polizia locale di Buccinasco e il maresciallo maggiore Lorenzo Maiola del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro (Nil) Lombardia. Il consigliere Carbonera, dopo l’intervento dell’assessora, ha fatto il punto sulla situazione locale.

"In Lombardia – ha spiegato Carbonera – da inizio anno sono già oltre 40mila le denunce di infortunio, 74 con esito mortale nei primi sette mesi. Nell’anno 2022, su tutto il territorio nazionale, il 67% delle aziende che hanno avuto un’ispezione è risultato irregolari". A Buccinasco, secondo i dati esposti dal consigliere, ci sono circa 1.850 attività, tra commercio, costruzioni, settore trasporti, logistica e manifatturiere. Nel 2022 sono giunte al Comune 130 comunicazioni di inizio attività Superbonus. La spesa media per il singolo condominio legata al Superbonus è stata di 586mila euro. Insomma, più lavoro e più cantieri.

Il Comune ha incrementato i controlli di sicurezza e i monitoraggi sulle aziende. Su questo punto sono intervenute le forze dell’ordine. Il comandante Sivieri ha spiegato ruoli e azioni: controlli preventivi in cantieri, industrie e attività commerciali, interventi in caso di infortunio (coordinamento con soccorsi e immediata attività investigativa), attività sul rispetto delle norme sull’immigrazione, lavoro nero, accertamenti su protezioni e strumenti. Per fare questo, gli operatori devono essere preparati e formati. Proprio la formazione è risultata parte critica del tema. Lo ha sottolineato Sandra Marzini di Ats, spiegando che bisognerebbe investire di più sulla sicurezza, spesso i lavoratori non vengono messi nelle giuste condizioni e risultano anche corsi di formazione con certificazioni false. Francesca Grillo