Impianto sportivo a Bresso: riqualificazione avanti tutta

Continuano i lavori di ammodernamento e di riqualificazione del Centro sportivo comunale di via Deledda. Se con la fine del 2024 sono ben due i campi in erba sintetica a disposizione delle squadre di calcio, appena le condizioni meteo lo permetteranno sarà stesa la superficie in tartan sul manto di catrame della pista di atletica leggera, che presenta ora un fondo completamente rifatto e che sarà completamente rinnovata. Ma non solo: l’intenso restyling dei vari settori sportivi prevede, a breve, la risistemazione ambientale delle aree degli spogliatoi in muratura. Infine, la giunta del sindaco Simone Cairo ha deciso, pochi giorni fa, altri due interventi: per prima cosa, sarà rifatta la centrale termica dell’impianto e, per seconda, la tribuna centrale dei campi da calcio avrà un suo impianto di illuminazione. G.N.