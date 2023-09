Impianto rifiuti a Pero: seduta aperta a tutti sul progetto di Cap Holding

Consiglio comunale aperto, martedì prossimo, sul progetto dell’impianto per il trattamento della Forsu (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) che Cap Holding intende realizzare nell’area del depuratore di Pero. La seduta si svolgerà alle ore 20.45, nel PuntoCerchiate, i cittadini potranno intervenire prenotandosi entro le 24 ore precedenti con una mail da inviare a [email protected]. Come è noto l’impianto non piace all’Amministrazione comunale, alle forze politiche di opposizione e neppure ai cittadini. Il Comitato Copernico e il Gruppo Salute hanno già raccolto 450 firme contro il progetto. Dopo diverse delibere di Giunta con la quale il centrosinistra ribadisce il parere negativo al progetto, ora torna si torna in aula per ascoltare i cittadini e per decidere insieme forme di mobilitazione. Ro.Ramp.