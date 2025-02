Impianto di via Deledda, lavori avanti tutta

Il centro sportivo comunale di via Deledda sempre più all’avanguardia e sempre più punto di riferimento per i calciatori e per gli atleti della città. In questi primi mesi del 2025 continuerà, infatti, il lungo iter di ammodernamento delle strutture come, per esempio, gli spogliatoi e le tribune presenti tra i quattro campi da calcio: se nel corso degli ultimi dodici mesi il "Campo G" e il "Campo A", quest’ultimo intitolato al calciatore Aldo Maldera, hanno visto inaugurate le loro superfici in erba sintetica, i lavori interesseranno a breve il settore degli spogliatoi a lato del "Campo G", con la riqualificazione degli impianti, delle docce e dei locali per i calciatori.

Ma non solo. Per gli spettatori le tribune saranno potenziate negli spazi e negli impianti di illuminazione: nelle prossime settimane, gli interventi interesseranno gli spalti sempre del "Campo G". Invece, appena le temperature lo permetteranno, sarà concluso il restyling della pista di atletica leggera, intorno al "Campo N": dovrà essere posata la superficie in tartan, dopo la risistemazione estiva e autunnale del sottofondo e del manto in asfalto.

Infine, per migliorare l’efficienza energetica e per ridurre i consumi, ci sarà la sostituzione della centrale termica: "In via Deledda stiamo realizzando un bel luogo, dove gli atleti delle società e gli alunni delle scuole cittadine possono fare sport - conclude il sindaco Simone Cairo -. Continuiamo a fare passi in avanti per concludere il programma dei lavori per il futuro della nostra comunità. È prevista anche la posa di un nuovo impianto di illuminazione nella tribuna centrale, per la sicurezza degli spettatori durante le partite serali. L’investimento complessivo per il centro sportivo di via Deledda è di 2 milioni e mezzo di euro".

Giuseppe Nava