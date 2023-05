"Impara a difenderti dalle aggressioni"

Al via il corso di autodifesa femminile della polizia locale rivolto a tutte le donne. L’obiettivo è quello di imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio in cui possono essere vittime, a casa, al lavoro o per strada, per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base. Il corso è articolato in 6 incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 e si tiene nella palestra di viale Liguria. La partecipazione è gratuita. "Siamo felici di promuovere la realizzazione di questo corso che vuol dare una risposta concreta al fine di potersi concretamente difendere dai rischi cui le donne sono esposte anche banalmente camminando per strada, soprattutto in questo periodo che vede sempre più aggressioni e attivazioni di codici rossi, oltre a essere di supporto a tutte le donne che potrebbero avere problemi tra le mura domestiche – ha commentato il vicesindaco Cristina Perazzolo –. Sapere affrontare le proprie paure, aumentare la consapevolezza di sè e la propria autonomia, imparare a vedersi forti e determinate laddove prima si era deboli e dipendenti : il corso vuole essere un’opportunità di crescita personale. Un ringraziamento va alla nostra polizia locale per la grande attenzione alla tematica della tutela delle donne". Le lezioni, divise in momenti teorici e pratici, non richiedono particolari competenze fisiche e sono alla portata di tutte. Mas.Sag.