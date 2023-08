Milano, apre l’agenzia immobiliare dei reality. Tra i clienti Chiara Ferragni e Rihanna: “Vendiamo casa ai vip”

Rihanna, Chiara Ferragni, Mariah Carey, Serena Williams, Chris Mullin, Jerry Tiller. Tutti questi personaggi famosi hanno una cosa in comune: hanno venduto o comprato casa attraverso Nest Seekers, l’agenzia immobiliare del lusso che ha deciso di aprire a Milano il suo quartier generale in Italia. Il brand è un colosso: ha 1.600 agenti, 35 uffici ed famoso per aver realizzato diversi reality show trasmessi su Netflix, Bbc, Hbo e Discovery.

Il 6 agosto è andata in onda nel Regno Unito sulla Bbc la prima puntata della serie Craxy Rich Agents ed è stata la trasmissione più seguita in prima serata. In Italia, la sede milanese è gestita da Luca e Sara Traverso, che stanno già mettendo in cantiere una serie tv ambientata nel Bel Paese. “Ho sposato con entusiasmo questo format americano che sta riscuotendo enorme successo anche in Europa”, spiega Luca Traverso. “Oggi siamo alla ricerca di agenti immobiliari intenzionati ad entrare in questo progetto e a prendere parte alla nostra serie tv”.

Luca e Sara Traverso stanno lavorando a una serie TV per raccontare il mercato italiano

Interni favolosi, piscine sul tetto, attici panoramici e immensi parchi. Il lusso sfrenato è la parola d’ordine degli immobili venduti alle star di tutto il mondo e portati al grande pubblico nelle serie “Million Dollar Listing New York”, “Selling The Hamptons”, “Million Dollar Beach House”.

Dalle nuove costruzioni ai palazzi ricchi d’arte, tra yacht e jet privati, gli agenti sono i protagonisti delle serie tv: nelle varie puntate si scopre il mondo dell’immobiliare e si visitano le dimore più esclusive. “Con l’avvicinarsi dell’estate, una vacanza nel Mediterraneo è un sogno per molte persone”, ha affermato Eddie Shapiro, presidente, fondatore e Ceo di Nest Seekers. “La bellezza naturale e la ricchezza culturale italiane rendono l’Italia la meta perfetta”.

Nest Seekers ha gestito l’acquisto di alcune delle case più costose del pianeta. A Bel Air road ha venduto la casa più cara della storia del mercato di Los Angeles, per la cifra di 102 milioni di dollari. Mentre negli Hamptons, a Long Island, ha concluso la compravendita di una mansion da 118 milioni. Nel 2022, per Chiara Ferragni si è occupata dell’immensa villa nel West Hollywood di oltre duemila metri quadri e dal valore di 2,2 milioni.

La sede milanese si trova in via Andrea Appiani 25 e gestisce la compravendita di case e ville di lusso in tutta Italia, tra cui molte destinazioni ambite dai vip come il lago di Como, la Costiera Amalfitana, la Toscana, e la Puglia. L’8 agosto è stato inaugurato un ufficio anche a Capri e a metà settembre aprirà quello di Napoli.

Ponte di collegamento tra Italia e Stati Uniti sarà l’agente Bianca D’Alessio, specializzata nel comparto delle nuove costruzioni e premiata come migliore agente immobiliare di New York per il 2022, nonché protagonista del reality show “Selling The Hamptons”. “Da italo americana – ha detto – sono orgogliosa di portare il mio metodo a Milano. Sarà un piacere condividere la mia esperienza con gli agenti italiani”.