"Immobili vuoti, ma l’affitto può essere un vantaggio per tutti"

Sia che si guardino gli annunci che i dati dell’Agenzia delle Entrate, Cinisello Balsamo vive un momento in controtendenza rispetto alle altre città del Nord Milano, tra valori immobiliari contratti e poca disponibilità di alloggi. Ne abbiamo parlato con Alessandro Ghisellini (nella foto) di Agenzia Immobiliare Reclick.

Cosa ci dice il monitoraggio del mercato?

"Abbiamo analizzato il periodo dal 2019 fino al 2024 nell’ambito per avere una visione puntuale. Abbiamo considerato solo le transazioni nel settore abitativo, quindi senza box e capannoni. Nel 2019 abbiamo avuto 644 transazioni a Cinisello: nel 2020 erano state 586, nel 2021 678 e poi abbiamo iniziato ad assistere a un calo fino alle 576 del 2023. Nel 2024 a oggi siamo a 150. C’è stata una contrazione dei valori immobiliari e si fa più fatica ad acquisire immobili: ce ne sono meno sul mercato".

Perché questa situazione?

"Le cause sono diverse: l’inflazione con l’aumento dei prezzi, l’aumento dei tassi d’interesse che ha congelato chi voleva vendere e anche chi aveva una delibera di mutuo e magari dopo due mesi si è trovato con un prospetto che costava 200-300 euro in più".

Quanto incide la rata del mutuo?

"Quasi il 50% dello stipendio annuo, ma c’è un effetto salvadanaio contro l’affitto, che assorbe sempre il 50% ma non resta a patrimonio".

Oggi cosa si può fare?

"È necessario un censimento del patrimonio in città per capire quali e quanti immobili sono vuoti. Noi siamo convinti che si preferisca tenere vuote molte seconde case piuttosto che venderle o affittarle. Bisogna promuovere sul territorio la cultura della locazione per far capire che l’affitto può essere un vantaggio per tutti. Spingere sull’housing sociale o fare come Concorezzo che ha aperto uno sportello civico immobiliare con professionisti che fanno informazione". La.La.