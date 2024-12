Immobili confiscati: avviso del Comune per co-housing senior e adulti fragili

Immobili confiscati, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione, in concessione d’uso gratuito. L’oggetto della procedura è l’attivazione di una progettualità sociale di co-housing senior o di co-housing per adulti fragili da svilupparsi all’interno di tre immobili comunali confiscati alla criminalità organizzata che si trovano in via Cavour 3, in via Sant’Adele 2 e in via Cavour 74.

La progettualità proposta dovrà essere sviluppata per una durata minima di 10 anni, al fine di garantire stabilità e continuità progettuale. Le domande vanno presentate entro il 17 dicembre. Gli enti possono partecipare in forma singola o quale capofila di associazioni temporanee di scopo (Ats) o associazioni temporanee di impresa (Ati) già costituite o da costituirsi entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione.

Il Comune ha pubblicato anche un avviso pubblico per la concessione dei locali all’interno del centro civico Giorgella di piazza Papa Giovanni XXIII e dell’immobile di via XXIV maggio. Anche in questo caso, il fine è sociale: volontariato, associazionismo o cooperazione sociale. Il termine è il 20 dicembre.