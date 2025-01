Imbrattati i muri del centro culturale

Muri esterni imbrattati al centro socioculturale di via Manzoni a Trezzano. Il sindaco Giuseppe Morandi ha presentato querela per gli atti di vandalismo avvenuti nei giorni scorsi e "grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza – spiegano dal Comune – i colpevoli sono individuabili. Invitiamo queste persone a farsi avanti spontaneamente prima che vengano formalmente identificate dalla Polizia locale. Il rispetto per i beni comuni è fondamentale per la nostra comunità. Chi compie tali atti deve essere chiamato a rispondere delle proprie azioni". "I ragazzini che hanno scritto sui muri – specifica l’assessore Mattia Di Bisceglie – sono stati ripresi sul fatto e sono facilmente riconoscibili ma vista la giovane età preferiremmo che si facessero avanti spontaneamente. Se non dovesse avvenire, si procederà per vie legali". Fra.Gri.