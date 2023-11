Imbonati11 Art Hub. Saperi antichi in stili moderni

Oliva

Imbonati11 Art Hub vuole crescere e svilupparsi per divenire un nuovo spazio multifunzionale e multiculturale in via Carlo Imbonati 11 a Milano. In periferia nord, zona Maciachini, ambisce a essere riconosciuto, complice di una riqualificazione della zona, come nuovo centro culturale di fusione, dialogo e scambio di culture, crocevia di realtà artistiche differenti nel panorama contemporaneo internazionale, ma con salde radici a Milano. Lo spazio, concepito da Simone Nardini, è stato progettato, ristrutturato e valorizzato grazie a nomi e competenze di alto livello e respiro internazionale tra cui l’architetto Matteo Gatto e lo studio Mosae, già impegnati per Expo 2015: lavoro di squadra per creare uno spazio ideale in cui coltivare arte e spettacolo e dove la tradizione del teatro e delle arti in genere possano interagire con nuovi linguaggi. Imbonati11 Art Hub è un foglio bianco sul quale esprimersi liberamente, quel luogo che Simone confessa di non avere avuto in gioventù e che adesso ama poter offrire ai giovani. Residenze, produzioni, spettacoli, formazione ed eventi trovano casa in una struttura poliedrica comprendente lo Spazio NonSoloTeatro e il MicroTeatro concepiti per ospitare spettacoli, performing art, reading, poesia. Questi luoghi sono stati una delle sedi del Milano Off Fringe Festival, ospitando compagnie emergenti. Imbonati11 si presta anche all’organizzazione di eventi come feste di gala, presentazioni aziendali e serate di beneficenza. Non solo teatro, anche spazio espositivo per artisti esordienti di comunicazione visiva, fotografia, pittura, cinema e video arte. La condivisione dell’esperienza è la migliore forma di formazione. Per questo Imbonati11 Art Hub è sede di percorsi formativi per professionisti e di corsi di spettacolo e corsi d’arte per amatori. MTS – Musical! The School, prima accademia professionale di musical, è affiancata dal 2023 dal corso Film Acting Academy. Completano l’offerta lezioni open per professionisti dello spettacolo, in settimana corsi di recitazione, cinema, canto, danza, musica, pittura, foto e scrittura. Imbonati11 Art Hub–Via Imbonati, 11 – Tel. 02 35998359