Muratori e imbianchini esperti, 1 posto

Sede di lavoro: Milano e provincia. Codice offerta Afolmet: 93872. Contratto: determinato scopo assunzione, full time 40 ore. Le risorse, inserite in squadre sui cantieri, dovranno lavorare in autonomia nel rispetto del lavoro di squadra e delle regole. Esperienza nel ruolo e disponibilità a trasferte. Per info: Afolmet.it