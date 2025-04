Ilaria e Alessandro parlano di migranti al Parlamento europeo

Saranno Ilaria Barone e Alessandro Raffuzzi (nelle foto) del liceo Rebora di Rho a rappresentare l’Italia al Parlamento europeo nel dibattito sul tema dell’inclusione scolastica e dell’identificazione delle vittime dei naufragi. Ilaria e Alessandro frequentano la classe terza del liceo economico sociale e parteciperanno insieme a 300 studenti e docenti italiani ed europei di 35 istituti scolastici provenienti da 11 regioni e 3 Paesi europei.

Dopo l’esperienza di partecipazione attiva nell’ottobre 2024 a Lampedusa in occasione della Giornata della memoria, i liceali di Rho saranno a Bruxelles domani. Prima del dibattito studenti e studentesse faranno un flashmob davanti al Parlamento europeo per sensibilizzare le istituzioni comunitarie sulla necessità di trovare una strategia comune affinché le persone non muoiano più nel tentativo di migrare. In aula invece gli studenti avranno modo di confrontarsi con gli europarlamentari sul tema dell’inclusione scolastica a livello europeo, cercando di dare una risposta alla domanda: “l’inclusione scolastica è realtà o per molti è ancora un miraggio?”. "Sarà emozionante vedere gli stessi studenti italiani ed europei insieme a Bruxelles, al Parlamento europeo. Come Comitato 3 ottobre ci impegniamo a creare momenti di incontro e riflessione per le studentesse e gli studenti europei. Crediamo in un’educazione inclusiva in un’ottica europea", afferma Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre.

Ro.Ramp.