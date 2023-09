Il valore dell’IA nella rivoluzione delle aziende

di Ruben

Razzante*

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (IA) ha rivoluzionato numerosi aspetti della nostra vita quotidiana e sta trasformando profondamente il modo in cui le organizzazioni operano. Mentre alcune organizzazioni abbracciano con entusiasmo questa rivoluzione digitale, altre mostrano una certa resistenza o esitazione. Questa diversità di approcci può essere attribuita a una serie di fattori, tra cui la cultura aziendale, le risorse disponibili, le preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e la consapevolezza più o meno matura delle opportunità offerte dalla digitalizzazione.

È proprio per affrontare queste sfide e fornire una visione chiara delle opportunità derivanti dalle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) ha organizzato un evento dal titolo “Quale utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni?“ che si terrà stasera alle 18,30 alla Casa della Psicologia in Piazza Castello 2 a Milano (streaming su piattaforma GoToMeeting) e che è aperto a tutti i cittadini interessati a esplorare il mondo dell’IA e della digitalizzazione aziendale. La finalità dell’incontro, che sarà introdotto dalla Presidente OPL, Laura Parolin, è mettere a fuoco resistenze e dubbi relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei contesti organizzativi. I relatori condivideranno le loro esperienze e presenteranno casi pratici che aiuteranno i partecipanti a riflettere su come l’intelligenza artificiale possa rappresentare uno strumento interessante per la vita delle aziende, se usato con criterio ed equilibrio. Eventi come quello organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia forniscono una piattaforma importante per affrontare le sfide e le opportunità legate alla digitalizzazione aziendale e per ispirare una maggiore consapevolezza e comprensione in questo campo in rapida evoluzione.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica