Il valore delle regole e del dialogo

Nappo

Il rispetto delle regole è un valore importantissimo per il buon funzionamento della società ed è fondamentale insegnarlo fin da giovani. Gli studenti oggi spesso sono influenzati da una cultura di individualismo e relativismo: al contrario hanno bisogno di un’educazione che li aiuti a comprendere l’importanza di vivere in un contesto sociale che richiede norme, da apprendere in modo attivo, per garantire il benessere collettivo. I ragazzi imparano non solo attraverso le parole, ma soprattutto per mezzo dell’esempio: gli insegnanti, i genitori e le figure di riferimento devono rappresentare il rispetto dei principi. Se un adulto non rispetta una regola, faticosamente un giovane sarà motivato a farlo. L’autorevolezza non deve essere confusa con l’autoritarismo: il rispetto delle regole deve essere visto come una necessità per vivere insieme in armonia, non come un’imposizione. Le norme sono quindi uno strumento di crescita, non sono limitazioni ma mezzi che permettono agli studenti di svilupparsi come individui responsabili. L’insegnamento delle norme deve essere accompagnato dalla spiegazione dei motivi. Ad esempio spiegare perché è rilevante non interrompere gli altri o rispettare gli orari aiuta a far comprendere il valore del rispetto per l’ambiente scolastico e per i compagni. La partecipazione attiva è un altro modo efficiente: quando gli studenti partecipano attivamente sono più inclini a rispettare le regole che loro stessi hanno contribuito a stabilire. La disciplina come educazione e non come punizione è quindi la risposta. In realtà, dovrebbe essere valutata come un’opportunità educativa. Se uno studente non rispetta una regola è importante che venga aiutato a comprendere le conseguenze del suo comportamento e a riflettere su come migliorare. Non si tratta solo di far rispettare le “leggi”, ma di formare cittadini consapevoli. Le regole sono, per finire, il fondamento di una convivenza pacifica e collaborativa e solo tramite un’educazione che stimola la riflessione e la partecipazione costruire una società migliore.

* Scuola Freud Milano