Il “Turista spazzino“ rilancia: "Una nuova canzone rock per stimolare l’impegno civico"

Simone Riva rilancia il suo messaggio ecologista e umanitario con “E invece no…”, una nuova canzone che, dopo le hit “Bacchespani“ e “C’è solo la porsea“, pare destinata a un nuovo boom di visualizzazioni su Youtube. Il peschierese 50enne, conosciuto con il nome d’arte di “Turista spazzino“ per il suo impegno ambientalista, è detentore del record mondiale di raccolta di rifiuti con 50 ore non stop effettuate a Peschiera, un traguardo che gli è valso una targa ufficiale dal Comune. Da tempo ha deciso di alternare le sue attività di volontariato a quella di cantante e compositore.

"Fin dalla più tenera età – racconta di sé – ho sempre sentito un forte richiamo verso il mondo in cui viviamo, l’importanza di rispettarlo e la necessità di fare la mia parte. Con il passare del tempo, acquistando una certa notorietà grazie al mio impegno nella pulizia degli ambienti, ho capito che potevo fare da esempio e contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che mi stanno più a cuore: l’ecologia, la protezione degli animali e il rispetto verso il prossimo. La musica è la mia seconda grande passione, quindi il passaggio naturale è stato di convogliare il mio messaggio anche attraverso le canzoni".

È proprio ai comportamenti umani sbagliati che il “Turista spazzino“ ha dedicato il suo ultimo brano, realizzato con il chitarrista e virtuoso Christian Fabiano (insiene nella foto) che ne ha curato musiche e arrangiamenti. "Potevamo non buttare rifiuti e mozziconi dappertutto nei mari, nei fossi, nei laghi, nei fiumi e invece no – canta Simone – ma se vogliamo possiamo farcela". "Se tutti facessimo uno sforzo e imparassimo dai nostri sbagli – spiega – potremmo rendere la nostra vita migliore". “E invece no“ è una canzone che vuole contrastare cattiveria e negatività. Comportamenti e sentimenti che, se perpetrati e pubblicamente accettati a livello comunitario, possono dare adito talvolta a conseguenze catastrofiche, come le guerre.

"Il brano – prosegue - è uno spartiacque tra bene e male. La speranza è che il bene presente in tutti noi trionfi sul resto". Un testo immediato e diretto, arricchito da una base musicale caratterizzata da un rock risoluto e da suoni elettronici che richiamano le sonorità dei gruppi degli anni ’80 e ’90.

"Tengo molto a dedicare questa canzone alla memoria di Stefano Cugola – conclude Simone –, un amico fraterno di Cernusco sul Naviglio scomparso prematuramente a inizio settembre all’età di 49 anni, di cui si sente terribilmente la mancanza".

“E invece no…” è già disponibile su tutte le piattaforme. Qui di seguito il link di Youtube: https:youtu.befI8wQ1k739o