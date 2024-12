Il tratto di via Isernia davanti al Casva diventerà una piccola oasi pedonale

Un tratto di via Isernia, nel Municipio 8, di fronte al Centro di Alti Studi sulle Arti Visive (Casva), diventerà pedonale e si aggiungerà alle altre vie o parti di vie che l’Amministrazione ha deciso di riservare ai pedoni, trasformandole in piccole oasi a riparo dal traffico.

Sono in totale 21 le aree pedonali individuate dal Comune di Milano nel 2024, per un totale di 17.448 metri quadrati che si aggiungono agli 860mila deliberati fino al 2023.

Sono presenti in tutti i Municipi, dal tratto di area una volta adibita a parcheggio di fronte alla scuola primaria "De Nicola", tra via Enrico De Nicola e piazza Enzo Paci nel Municipio 6, a via Santa Marta, nel Municipio 1, inserita in un contesto caratterizzato dalla presenza di reperti archeologici, a via Pietro Borsieri, un nuovo spazio urbano che sarà riqualificato e restituito ai cittadini e alle cittadine e alla natura, grazie ad un processo di rigenerazione e depavimentazione dell’area di sosta nel Municipio 9.

L’ultima area individuata, la porzione di via Isernia, è stata ritenuta idonea per interventi di questa natura per il contesto in cui si inserisce: davanti al centro studi Casva, dove sono in corso di ultimazione i lavori di riqualificazione dell’edificio e delle aree limitrofe, nel quartiere QT8, e la sua conversione a spazio espositivo e museale.