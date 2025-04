Il “Trapezio“ a Santa Giulia: "Relax e giochi nel parco. È la nostra oasi felice"

Con 7 aree gioco, vialetti per le passeggiate, angoli per la sosta e il relax, spazi per correre e andare in bicicletta e anche riservati allo skating e ai pattini, il “Parco Trapezio“ è uno dei luoghi più amati dagli abitanti del quartiere Rogoredo-Santa Giulia, alla periferia sud est della città. Lo spicchio di Santa Giulia è di recente realizzazione e si è aggiunto alla porzione storica di Rogoredo. Nella parte nuova sono state realizzate residenze in edilizia libera e altre in edilizia convenzionata, oltre a edifici a funzione terziaria. Ora è al centro dello sviluppo con l’Arena di Santa Giulia, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Con la primavera, il parco è ancora più frequentato. Tra gli habituè, Simonetta Lavorati insieme al suo cagnolino: "Vivo nel quartiere da 14 anni – fa sapere – e vengo qui spesso. Trovo stupendo il Parco Trapezio, bello da guardare anche dall’alto e da vivere. Portare il cane, vedere i bambini che giocano, è sempre piacevole. Questo è un posto importante per questo quartiere. A volte, certo, la manutenzione tarda ad arrivare ma poi lo spazio viene riportato all’antico splendore. Resta il grande polmone verde per il quartiere, che è abbastanza cementificato: il Trapezio è un’oasi felice".