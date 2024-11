Il Teatro De Sica torna a splendere. Un anno di lavori per riqualificarlo

Dopo un anno di chiusura per inagibilità e importanti interventi di riqualificazione, il Teatro De Sica è tornato a illuminarsi in occasione del giorno della festa cittadina. Per la sua riapertura il Comune ha stanziato 100mila euro per la messa a norma degli impianti e la sistemazione del foyer, cui seguiranno ulteriori interventi sul tetto, in programma nei prossimi giorni.

La serata di inaugurazione ha visto anche la consegna del Basilisco d’oro, la benemerenza cittadina conferita annualmente a figure che hanno contribuito in modo significativo alla storia e al tessuto culturale della città. Ad aprire la cerimonia è stato il riconoscimento postumo a Carlo Mazzola, storico sindaco di Peschiera Borromeo, ricordato per il suo impegno nella ricostruzione del dopoguerra, dalle case comunali ai servizi essenziali. Un Basilisco d’Oro è stato assegnato a Flavio Oreglio, il "poeta catartico", fondatore dell’Archivio Storico del Cabaret Italiano, per il suo contributo alla valorizzazione del cabaret italiano e alla diffusione culturale a Peschiera Borromeo.

Premiata anche Nadia Confalonieri, ex presidente della Consulta della Cultura, per il suo ruolo di promotrice di cultura e volontariato, dalla diffusione della lettura con il progetto "Libera i libri" alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare. Durante la serata, arricchita dalle esibizioni degli allievi della Scuola Civica di Musica G. Prina, sono state conferite 11 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli. Il sindaco Andrea Coden, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, ha voluto accanto a sé i dipendenti comunali, che hanno contribuito a portare a casa il progetto, e l’ex assessore alla Cultura Andrea Scarpato, che aveva avviato l’iter per la ristrutturazione del teatro. "La riapertura del Teatro De Sica - ha dichiarato - segna un nuovo inizio per Peschiera Borromeo, un luogo che torna a pulsare di vita e cultura, pronta ad accogliere il futuro con una ritrovata identità comunitaria e un patrimonio rinnovato".