Il suono di Milano a Palazzo Morando

Un nuovo evento dedicato al rapporto tra Milano e il mondo della musica arricchisce la mostra dedicata a Carlo Orsi, in corso fino al 2 febbraio 2025 a Palazzo Morando. Oggi alle 16.30 è in programma l’incontro dal titolo “Il suono di Milano“, che vedrà il cantautore Claudio Sanfilippo dialogare con il chitarrista, compositore e cantautore Franco Mussida, con il cantante e armonicista Fabio Treves (nella foto) e con il cantautore e chitarrista Folco Orselli. L’appuntamento è gratuito per i possessori del biglietto della mostra dello stesso giorno dell’evento.

Il costo di partecipazione al solo evento è di 12 euro e dà diritto anche ad un voucher per l’ingresso omaggio alla mostra a data aperta. È però necessaria effetturare una prenotazione a info@miracoliamilano.it. I tre artisti intesseranno un racconto sulla Milano di oggi e soprattutto di ieri, cercando di evidenziare i rapporti non sempre riconoscibili tra musica e città, sulle modalità tramite cui l’identità meneghina ha recepito e influenzato generi quali il blues, il rock e il pop.

Una narrazione che ben si allinea a quella proposta dalla mostra su Carlo Orsi, che attraverso 140 scatti racconta il capoluogo lombardo, città d’elezione del fotografo, dagli anni Sessanta in poi protagonista di una lunga esplorazione tra luci e ombre, contraddizioni e slanci, i grandi ritratti, la moda, la pubblicità, i reportage.