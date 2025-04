Il sogno del sindaco Ferretti, scomparso a novembre

Lo stadio dell’Inter a Rozzano? È stato un grande sogno, profondamente sentito e a lungo coltivato, che però, alla fine, non si è concretizzato, lasciando l’amaro in bocca a chi, come Gianni Ferretti – ex primo cittadino di Rozzano scomparso a novembre – aveva sperato di poter vedere sorgere proprio nella sua città il nuovo impianto sportivo. Un sogno che per lui non era solo calcistico, ma anche legato alla crescita e allo sviluppo del territorio, come ricorda il figlio Mattia Ferretti: "L’Inter è sempre stata la nostra squadra del cuore, mia e di mio padre e insieme abbiamo condiviso l’amore per questi colori, andando spesso a San Siro per assistere alle partite casalinghe e seguendo con passione anche le trasferte più importanti, soprattutto quelle di Coppa. Per noi, il nuovo stadio rappresentava un’opportunità straordinaria, non solo sportiva, ma anche sociale, culturale ed economica per Rozzano. Ma mio papà ha sempre pensato che entrambe le società sarebbero rimaste a San Siro".

Mas.Sag.