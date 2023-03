Il sogno del pass per la finale In fila per le audizioni tremando "Che ansia, ma cantare è tutto"

di Laura Lana

Ci sono i veterani, ma anche le new entry che in via Maestri del Lavoro fanno la fila per strappare il pass per la finale di "Una Voce per Sesto", il concorso canoro arrivato alla 12esima edizione. "Mi ha iscritta mia mamma. Stamattina è venuta da me e mi ha detto “Perché non provi?”. Così, eccomi qua", racconta Sofia Gernone, 19enne che gioca in casa e ha portato un brano come "Adagio". "Sono sestese, quindi conosco bene questa manifestazione, ma è la prima volta che ci provo. Ho iniziato a cantare con Anna Tatangelo. In “Ragazza di periferia” mi ci rivedo". Alessia Bertonasco (nella foto) da Busnago, invece, c’era già stata alle sale prova di SpazioArte, dove si sono svolte le selezioni che saranno replicate il 2 aprile. "Sono un’universitaria che canta da quando è piccola. Per anni mi sono concentrata sui miei inediti, ma in questo periodo ho proprio sentito l’esigenza di tornare a esibirmi anche nelle cover", ha raccontato prima di iniziare "You lost me" di Christina Aguilera. Non mancano i cantautori e nemmeno i musicisti. Sergio Gritti arriva da Brescia con la sua chitarra acustica.

"Porto un brano mio, sono un cantautore - spiega -. Sono venuto a conoscenza di questo concorso tramite Facebook. Nella vita faccio impianti sulle campane. Insomma, sono sempre in giro e sono sempre “suonato”". Nel 2018 ha pubblicato un suo album, "quello successivo è stato interrotto dal Covid. Il primo maggio con un gruppo di 30 cantautori stiamo organizzando un concerto sul Monte Maddalena". Kevin Amormino arriva addirittura con un violino e canta "Impressioni di settembre" della Pfm. "Giorgio Fico Piazza sarà nella giuria? Bene, ho già l’ansia - scherza il 22enne -. Sono nato come violinista, lo studio da quando ho 10 anni. Però in seconda superiore ho iniziato a prendere lezioni di canto e ora mi sto laureando in canto moderno al Cpm. Ho sempre cantato al karaoke, è sempre stata un’esigenza". Dalle selezioni usciranno 16 finalisti per la manifestazione che, a maggio, sarà svolta al Notorius Cinema. "Ogni anno cerchiamo di alzare la qualità e innovare il format, che stavolta unirà cinema e musica: la finale sarà anche in diretta tv", annuncia Antonio Siciliano di Spettacolazione, mente e anima della kermesse.