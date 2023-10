Il sindaco Orlandi a Roma: "Racconto la mia politica e l’impegno per la comunità"

Trentasette anni, sindaco dal 2021, vicesindaco a 30 anni e assessore al Bilancio a soli 25 anni, Andrea Orlandi, sindaco di Rho parteciperà oggi alla sala stampa della Camera dei deputati di Roma all’evento dal titolo Una nuova generazione politica? Indagine sui sindaci under 40 organizzato per presentare una ricerca curata dalla Fondazione Achille Grandi e realizzata dall’Iref, l’Istituto di ricerche educative e formative delle Acli. Il sindaco rhodense è stato scelto tra quelli under 40 di tutta Italia insieme a di Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco, in provincia di Pisa.

Un bel vantaggio essere un sindaco giovane?

"In realtà è stato forse più difficile. Essere giovani non è un valore aggiunto, bisogna conquistare la fiducia di chi hai davanti sul campo. Ora dopo tanti anni di impegno nella pubblica amministrazione mi conoscono, ma è capitato quando facevo l’assessore al Bilancio e avevo solo 25 anni che qualcuno entrando nel mio ufficio per un appuntamento vedendomi così giovane pensava di aver sbagliato".

Qual è la parte più bella del suo lavoro?

"Scoprire ogni giorno la tua comunità nelle sfide che ti trovi davanti, sia quelle dei singoli cittadini che quelle collettive, e accompagnare la città verso il suo orizzonte".

La ricerca analizza il fenomeno del ricambio generazionale dei sindaci nelle amministrazioni locali. Nel 2022 solo 769 sindaci eletti avevano un’età compresa tra i 18 e i 39 anni, l’1,5% del totale.

Siete ancora troppo pochi. Come mai?

"In Italia la classe politica è cambiata molto perché è venuta meno l’appartenenza ai partiti. È venuta meno quella fascia intermedia di esperienza amministrativa che una volta erano le province dove si poteva fare esperienza. Ma è anche cambiata la percezione della politica".

Ha iniziato il suo impegno in politica a 21 anni come consigliere comunale, come avvicinare i giovani?

"Credo sia necessario togliere tutti gli ostacoli che impediscono di avere una giusta conoscenza del settore pubblico per scoprire che è bello occuparsi della propria comunità e che fare il sindaco è un bel mestiere. Spero di essere un testimone per i giovani".