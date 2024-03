Il sindaco Ferretti tenta il bis: "Pronto a rimettermi in gioco per rendere Rozzano più sicura"

Il sindaco Gianni Ferretti tenta il bis. È stata ufficializzata nelle ultime ore la (ri)candidatura del primo cittadino uscente, 60 anni, imprenditore e politico, alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. La sua lista, “Rozzano per Gianni Ferretti sindaco”, è sostenuta dal centrodestra e aperta a tutti coloro che si riconoscono nel progetto amministrativo che, in parte già attuato, ci si propone ora di portare avanti.

"In questi anni insieme abbiamo dato concretezza al nostro programma, affrontato momenti difficili e avviato nuovi progetti - dice il sindaco -. C’è ancora molto da fare e sono pronto a rimettermi in gioco con un’idea chiara e definita di città, per rendere Rozzano ancor più vivibile, accogliente e sicura. Sono lusingato del sostegno dimostrato nei miei confronti dalle forze politiche della mia coalizione. È con grande emozione, ma anche spirito di responsabilità e forte determinazione, che accetto la richiesta di ricandidarmi e proseguire nel lavoro avviato, al servizio della città".

Equità sociale, decoro urbano e sicurezza sono i temi sui quali Ferretti rivendica di aver tenuto alta l’attenzione e che continueranno a rappresentare, in caso di vittoria, il cardine dell’azione amministrativa.

Tra i progetti avviati c’è il restyling del centro cittadino, per il quale è stata di recente posata la prima pietra; per il futuro, "puntiamo a completare la ristrutturazione dei palazzi Aler – annuncia il sindaco – e a lavorare per una modifica dei criteri di assegnazione di questi stessi immobili, così da garantirvi il giusto mix sociale ed evitare il formarsi di zone-ghetto".

Soddisfazione per la scelta di Ferretti è stata espressa dal coordinatore cittadino di Forza Italia Agostino Gagliardi, dal presidente di circolo di Fratelli d’Italia Mauro Schicchi e dal segretario cittadino della Lega Marco Rondini.

La (ri)candidatura del primo cittadino Gianni Ferretti sarà presentata il 12 aprile, alle 18.30, a Cascina Grande.