Il sindaco al Consiglio dei ragazzi:: "Ascolterò i vostri suggerimenti"

Il sindaco Diego Torri ha incontrato il Consiglio comunale dei ragazzi: "Vi ascoltiamo", ha detto il primo cittadino ai “colleghi“ più giovani. Il loro è un punto di vista che serve ad aggiustare il tiro su alcuni progetti e a concentrarsi su temi che stanno a cuore alla “categoria“ dei più giovani, in cima alla lista, l’ambiente. Una sensibilità condivisa con la Giunta. Il faccia a faccia è proseguito con una visita agli uffici all’interno del palazzo municipale e al comando di polizia locale per raccontare la macchina ai baby amministratori. Un modo per capirne fino in fondo il funzionamento. "Ascoltare questi consiglieri è un’opportunità preziosa per progettare insieme a loro una Trezzo che sappia essere in grado di fornire risposte alle richieste e anche ai sogni delle nuove generazioni", sottolinea l’assessore alla partita Davide Ghidotti. Bar.Cal.