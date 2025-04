Il seme che germoglia in Monte Nero

Oliva

A due passi da piazza Cinque Giornate, in viale Monte Nero, è nato da poche settimane un luogo che ha tutta l’aria di voler mettere radici profonde: The Seed - Il seme, più di un bistrot, più di uno spazio di coworking. È prima di tutto un’idea: quella di far germogliare un nuovo modo di stare insieme, mettendo al centro la persona, la cultura e il rispetto per il pianeta in quella che si potrebbe definire una "piazza intima". Due piani di spazio a disposizione per creare un ecosistema di benessere a misura di tutti i gusti, un ambiente multifunzionale che unisce caffetteria, coworking e piccola programmazione culturale. Un progetto guidato da Flavia Abbadessa e Adriana Masserini, due professioniste del mondo della comunicazione, del benessere e dell’organizzazione di eventi, che hanno voluto dare vita a un luogo in grado di promuovere "connessioni nutrienti". L’idea alla base del locale è semplice ma potente: The Seed è un seme piantato in città per favorire una cultura della lentezza e della consapevolezza. Lo spazio, minimalista ed elegante, è pensato per essere accogliente e modulare. Di giorno si lavora in coworking, si studia o si tengono riunioni (anche in sale prenotabili), mentre si gustano caffè, bowl, zuppe, smoothie e dolci home made. L’ambiente è curato nei dettagli, luminoso e silenzioso. È possibile prenotare postazioni per lavorare singolarmente o in gruppo, oppure semplicemente fermarsi per una pausa pranzo in tranquillità. Lo stile degli interni, tra il nordico e il naturale, e la palette di colori caldi e rilassanti, contribuiscono a creare un senso di calma e benessere. Oltre alla ristorazione e al coworking, The Seed ospita anche momenti di formazione e socialità. Lo spazio è disponibile per workshop, talk e attività legate al mondo del benessere e della crescita personale. Lo spirito è quello della contaminazione positiva tra professionisti, appassionati e comunità. In una città sempre più frenetica, The Seed offre un’alternativa concreta e credibile: un’oasi urbana che non vuole stupire con effetti speciali ma accogliere, nutrire e connettere.

The Seed

Viale Monte Nero 78