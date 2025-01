"Il sacrificio di Savarino esempio per i vigili"

A 13 anni dall’assassinio dell’agente di Polizia locale Nicolò Savarino, ieri mattina si è svolta la cerimonia di commemorazione nel parco a lui intitolato in via Livigno 5, nel Municipio 9. Alla cerimonia sono intervenuti l’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli e il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, oltre alla famiglia dell’agente.

"Il ricordo indelebile e tragico degli istanti e dei giorni successivi all’assassinio dell’agente Nicolò Savarino sono vividi nella mia memoria – dichiara Granelli –. So bene che il mio è un dolore collettivo e condiviso, allora come oggi, 13 anni dopo. Però, e questo è uno dei suoi preziosi lasciti, lo sgomento ci unisce, alla famiglia e alla città che lui aveva scelto per lavorare. È uno sprone a fare bene il nostro dovere per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini e delle cittadine ma anche della Polizia locale. Donne e uomini che dopo tanti anni da amministratore conosco bene e apprezzo, dei quali Milano ha bisogno".

"Ci fa bene guardare a questo collega, alla missione che ha svolto con spirito di abnegazione, alla testimonianza estrema che ci ha lasciato – sottolinea Mirabelli –. Oggi ne rinnoviamo insieme la memoria, non per restare fissati nel passato quanto, piuttosto, per ritrovare motivazioni su cui costruire il futuro. Ricordare Nicolò non significa indugiare in una sterile commemorazione che rimane rivolta all’indietro, ma imparare dal suo sacrificio e dalla sua generosità a rafforzare ogni giorno il nostro impegno, a servizio del bene e della società".

Presente alla cerimonia anche l’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa: "Savarino è un eroe e un esempio per tutti gli agenti di Polizia locale".