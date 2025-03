Il rilancio del Portello: partono i primi lavori per il centro produzione Rai di Milano

Milano – È imminente il primo passo concreto verso la realizzazione del nuovo centro di produzione della Rai negli storici padiglioni del Portello, i più datati del polo fieristico milanese. Come forse si ricorderà, questi padiglioni sono stati al centro di un concorso lanciato da Fondazione Fiera ormai 11 anni proprio per raccogliere progetti di riqualificazione. Un concorso dalla vita fin qui tormentata scandita dall’alternarsi di più ipotesi progettuali, a partire dalla stadio del Milan: Barbara Berlusconi avrebbe voluto realizzarlo già allora proprio sull’area del Portello

. La svolta è arrivata con l’interesse della Rai, bisognosa di spazi più ampi rispetto a quelli di via Mecenate. Ora l’annuncio da parte di Fondazione Fiera: "Prenderanno il via a marzo i lavori di smantellamento e demolizione del padiglione MiCo Nord, lavori propedeutici all’avanzamento del progetto dei nuovi uffici e del centro di produzione Rai di Milano che sorgerà nel 2029 su una porzione dell’area di proprietà di Fondazione Fiera Milano tra via Gattamelata e via Colleoni. I lavori dovrebbero concludersi, secondo il cronoprogramma di cantiere, entro l’estate 2025". Questo quanto si legge nella nota diramata ieri.

"Durante tutto il periodo di lavorazioni, che per la maggior parte si svolgeranno all’interno del perimetro dell’edificio e quindi avranno un impatto limitato, le attività di smantellamento e demolizione saranno realizzate utilizzando le più moderne tecnologie di contenimento degli impatti – si fa sapere sempre nella stessa nota –. Nella medesima direzione di sostenibilità ambientale e di attenzione al contesto circostante, infatti è previsto il supporto di un agronomo, volto a garantire la preservazione delle alberature presenti sull’area pedonale di via Gattamelata".

Ma non solo: "Per l’intero periodo dei lavori di demolizione, saranno installati barriere acustiche, recinzioni e teli di protezione per il contenimento delle polveri, così da mitigare i disagi comunemente legati alle lavorazioni". Dopo quelli sul metodo, ecco infine qualche dettaglio sul merito dell’intervento: "Il progetto degli uffici e del Centro di Produzione Rai di Milano fa parte degli interventi di rigenerazione dell’area urbana della Fiera voluti da Fondazione Fiera, che si inseriscono nella stategia di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Con un investimento complessivo di 102 milioni di euro Fondazione costruirà l’edificio che verrà dato in affitto alla Rai. All’interno del nuovo immobile RAI realizzerà, mediante lavori di allestimento di propria competenza, il nuovo centro di produzione con 8 sale di registrazione, collocato in stretta adiacenza con i nuovi uffici di direzione. L’accordo con la ai, siglato nel dicembre 2023, prevede la locazione del nuovo complesso immobiliare per una durata di 27 anni e consentirà all’emittente pubblica di accentrare in un unico polo produttivo le attività e di disporre di un asset sviluppato secondo criteri di ecosostenibilità".