Il restyling "inclusivo" dell’area: campi da basket e calcio accessibili

Rifacimento del campetto da calcio, nuovo campo da basket "inclusivo" e con canestro regolabile, rifacimento dei percorsi pedonali, della recinzione, degli arredi e dell’illuminazione: imprese "in campo" dal 3 marzo, al via la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto di via Frescobaldi. I lavori sono stati appaltati e dureranno circa quattro mesi: obiettivo, "rendere questo spazio sempre più moderno ma soprattutto più accessibile. E donare un luogo di incontro al quartiere". Il progetto è pronto da tempo, ed era stato curato dal settore lavori pubblici del Comune. Il dettaglio: "Il ridisegno del campo da calcio, su un’area da 27 metri per 17, include la posa di un prato in erba sintetica: consentirà di usare l’impianto tutto l’anno e senza costi importanti di manutenzione". Il campo da basket un fiore all’occhiello: sarà dotato di canestro regolabile in altezza per l’utilizzo da parte di chiunque, e realizzato su una pavimentazione in resina acrilica.

"Completeranno l’intervento - così una nota di progetto - l’ampliamento dei percorsi pedonali in asfalto colorato con uno slargo dedicato alla socializzazione, il rifacimento della recinzione perimetrale comprensiva di cancello automatizzato all’ingresso, il rinnovo e l’implementazione di elementi di arredo come panchine, portabici e fontanella. Sarà Cogeser, concessionaria dell’illuminazione pubblica, ad occuparsi infine dell’adeguamento dell’impianto di illuminazione, con sostituzione dei proiettori esistenti con nuovi a led". C’è anche l’impresa: i lavori sono stati affidati alla società Nts Sport srl di Ghemme, in provincia di Novara. Un intervento da circa 170 mila euro. "La riqualificazione di quest’area - dice Gianluca Villa, assessore a Sport e Politiche giovanili - rappresenta un altro passo importante per la promozione dello sport e dello stare insieme. Siamo certi che questo impianto rinnovato porterà benefici al quartiere e sarà molto apprezzato dai cittadini".