Simone Grande, re di “The voice kids”, sarà ospite al concerto voluto da papa Francesco

Rozzano (Milano) – Simone Grande, piccolo talento canoro cittadino vincitore di The voice kids 2023 sarà ospite domani al concerto voluto da Papa Francesco in occasione della Giornata mondiale dei bambini. Si esibirà allo stadio Olimpico di Roma accanto ai big della musica. Una notizia che ha scatenato i fan rozzanesi e non solo.

ll campione che frequenta la media alla scuola di via Alberelle è diventato una star in tutto il sud Milano dove vive con le sue due passioni principali la musica e il calcio, gioca come terzino sinistro nel Real Basiglio ed è tifosissimo dell’Inter campione d’Italia. Dopo aver ricevuto il riconoscimento dal sindaco di Rozzano Gianni Ferretti alcune settimane fa aveva incontrato gli amministratori di Buccinasco, dove ha sede la scuola che frequenta, la NovaMusica e dove insegna il maestro Andrea Bragiotto che lo segue. Simone ha incontrato il sindaco Rino Pruiti insieme all’assessora alla Cultura Martina Villa e all’assessore Mario Ciccarelli che gli hanno consegnato il riconoscimento a nome della comunità di Buccinasco. La star rozzanese a Roma vorrebbe incontrare direttamente il Papa.